Gäste: Visions Of Atlantis

Doppelter Festakt im Hause FREEDOM CALL: Die Band um Sänger/Gitarrist Chris Bay feiert diesen Sommer nicht nur ihr 20-jähriges Jubiläum, sondern auch die Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums. Die süddeutsche Power-Metal-Formation präsentiert ihren Neuling am 17. Oktober im clubCann in Stuttgart/Bad Cannstatt.

Seit ihrem 1999er Debüt „Stairway To Fairyland“ steht FREEDOM CALL für hymnischen Melodic Metal mit eingängigen Melodien und rasanten Grooves sowie für stimmungsvolle Botschaften mit optimistischen Texten. All dieses und noch viel mehr findet man auch auf dem am 23. August erscheinenden Album „M.E.T.A.L.“, einem uneingeschränkt überzeugenden Werk, dessen Titel man laut Bay „durchaus augenzwinkernd verstehen darf. Denn jeder weiß, dass wir nicht unbedingt ultraderben Death Metal spielen. Unsere Musik darf ebenso wie der Albumname gerne polarisieren, was seit seiner Ankündigung auf Facebook auchbereits lebhaft passiert.“

Dass „M.E.T.A.L.“ dennoch ein in jeder Hinsicht begeisterndes FREEDOM CALL-Werk geworden ist, erkennt man vom ersten Ton an. „Diejenigen, die das Album bereits gehört haben, sagen, dass man sich einige der Stücke auch auf unseren ersten Scheiben hätte vorstellen können“, erklärt Chris Bay nicht ohne Stolz, denn: „Für mich sind solche Einschätzungen ein dickes Lob, denn sie bedeuten im Umkehrschluss, dass es einen typischen musikalischen Fingerabdruck, eine charakteristische FREEDOM CALL-DNA gibt, der wir treu geblieben sind.“ Bay spricht von Nummern wie ‚Fly With Us‘, ‚Days Of Glory‘ oder ‚Ronin‘, die mit ihrem imposanten Tempo und der geradezu überbordenden Spielfreude bei jedem Fan die Hals- und Beinmuskeln animieren. An anderer Stelle nimmt das neue Album auch schon mal etwas Schärfe heraus (‚One Step Into Wonderland‘) oder versprüht in ‚Sail Away‘ ein atmosphärisches Seefahrer-Flair.