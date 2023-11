Freeride Film Festival

CINEMA EDITION

Die „Cinema Edition“ des diesjährigen Freeride Film Festivals macht erstmals Station bei uns im SCALA, das Programm steht unter dem Motto „FOREVER RIDE“.

Wir freuen uns auf ein spektakuläres, abwechslungsreiches Kurzfilmprogramm. So wollen in „THE BLONDES“ drei skiverrückte Freundinnen aus Kanada und Norwegen nichts anderes als einfach immer nur Skifahren. „Es sind die fettesten Lines und die härteste Freeride-Action, die je von Frauen in einem Film zu sehen war – sowohl technisch als auch von den unfassbar schönen Aufnahmen her“, erklärt Volker Hölzl, Co-Organisator des FFF. Auch in der feinfühlig inszenierten Produktion „CYCLES“ sind ausschließlich Freeriderinnen am Werk und am Wort.

Im zeitlosen Snowboardfilm „LEFT RIGHT“ geht es ausschließlich ums Kurvenfahren, doch Samuel McMahon inszeniert das Thema so grandios, dass einem der Atem stockt. In „22 HØURS“ wiederum machen sich die Südtiroler Brüder Matthias und Jakob Weger auf den Weg in die norwegischen Lyngen Alps.

Fast ohne Worte, dafür mit umso beeindruckenderen Bildern überzeugen die letzten beiden Filme. „PROJECTION“ sorgt dabei für eine „Lost Places“-Stimmung in bester Arthouse-Manier: In „PURITY“ erzeugt Regisseur Lukas Schäfer eine wunderbar meditative Reise ins Innere – aus der Dunkelheit ins Licht, aus dem Alleinsein in die Gemeinsamkeit. Hauptdarsteller ist die Natur, und Snowboarder Gabriel Indrist & Friends geben sich mit sportlich herausragenden Nebenrollen zufrieden.