Freezing Point

Eine Kunstausstellung mit dem Fokus auf den ästhetischen und faszinierenden Aspekten der Naturphänomene Eis und Schnee.

Von der Entstehung eines einzelnen mikroskopisch kleinen Schneekristalls zur romantischen Sehnsuchtslandschaft über Expeditionen bis zur Geschichte des Speiseeises entfaltet sich in der Ausstellung eine Bandbreite von Themen. Geographische Schwerpunkte befinden sich unter anderem in den Schweizer Alpen, in der Heimatregion der Sámi im Norden Europas und in Grönland. Fotografie und Zeichnung sind in der Ausstellung ebenso vertreten wie Installationen und Video.

Kostenlose öffentliche Führungen: Di. 18:30 Uhr / So. 15Uhr