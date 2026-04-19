Sie sind zurück. Lauter, klarer, leidenschaftlicher denn je – stets unter Feuer! Frei.Wild schlagen jetzt zum nächsten, vielleicht vehementesten Kapitel ihrer Bandgeschichte auf. Geprägt von persönlichen Erlebnissen und gemeinsamen Erfahrungen, mit Schärfe kommentiert. Das neueste Studioalbum ist laut Frei.Wild ein Manifest für alle, die mit ganzem Herzen brennen. Schon die erste Single entfacht mit dem Titeltrack ein Feuer voller Kraft, Emotion und Hoffnung – ein wuchtiger Mix aus hartem Deutschrock und Gänsehaut-Balladen. Songs und Stories, die Mut machen, Grenzen überwinden, Brücken bauen. Mit Haltung, Tiefe und der Freiheit, auch unbequem zu sein. 2x12 brandneue Songs bündelt das Doppel-Album inkl. 32-Seiten Booklet mit allen Texten, Band-Fotos und Insider-Infos. Das nummerierte Box-Set wird von Frei.Wild mit sechs weiteren, exklusiven Tracks aufgewertet. Wer aufs Streaming hofft, wird wohl sehr, sehr lange warten müssen … falls diese überhaupt den Weg auf digitale Plattformen finden.

Seit über 20 Jahren zeigen die Südtiroler, dass man mit Haltung und klarer Kante viel bewegen kann. Vom Proberaum im Kinderdorf bis an die Chartspitze halten Frei.Wild ihren Kurs. „Immer unter Feuer“ ist Dank und Impuls an alle, die füreinander brennen. Frei.Wild Songs sind unbeugsam, nennen die Dinge beim Namen. Geliebt oder kontrovers, die Rock-Revoluzzer aus dem Grenzland polarisieren. Frei.Wild bezieht seine ungezähmte Energie aus ihrer Heimat, den Familien, der Freundschaft. Gewachsen im Schmelztiegel von Kulturen, Traditionen und Geschichte haben sie ihre ganz eigene Prägung erhalten.