Die Lust am Experimentieren wie die Freude an skurrilen Geschichten kennzeichnen das Werk der Keramikerin Freia Kurtz. In ihrer Reutlinger Werkstatt hat sie einen, im besten Sinne, eigenen Kosmos aus Ton geschaffen.

Anlässlich ihres 80. Geburtstages zeigt das Museum die Vielfalt ihrer Motive: Menschen und Tiere, ungewöhliche Charaktere und existentielle Lebensthemen.