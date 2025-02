Was tun, bis der Notarzt kommt?

Notfall-Hilfe-Kurse für Laien

Der Verein „15 Minuten für’s Überleben e. V.” möchte in Kooperation mit

der Stadt Freiberg am Neckar die Laienhilfequote in Freiberg am Neckar

anheben. Kurz - effizient

Kursinhalt: Notfallhilfe für erwachsene Patienten und Laien-Reanimation

Anmeldung unter: Freiberg-rettet@15-min-fuers-ueberleben.de