Freiburger Barockorchester Grand Tour

Seit mehr als 20 Jahren reisen die Musiker des Freiburger Barockorchesters regelmäßig zu ihren Konzertreihen in der Stuttgarter Liederhalle und der Berliner Philharmonie. Unser Programm beschäftigt sich näher mit der Musik, die uns im 18. Jahrhundert auf dieser Strecke begegnet wäre, hätten wir auf unserem Weg vom äußersten Südwesten in die Hauptstadt einige musikalische Zwischenstopps entlang der Route eingelegt. In Rastatt erklingt eine majestätische Ouvertüre von Johann Caspar Ferdinand Fischer, in Stuttgart Christoph Pez’ Concerto Pastorale in F-Dur mit seiner prächtigen Passacaglia. Johann Sigismund Kusser begrüßt uns in Ansbach mit seiner programmatischen 3. Ouvertüre in g-Moll, bevor wir in Meiningen Johann Ludwig Bach treffen, einen entfernten und hochverehrten Verwandten von Johann Sebastian. Dessen 4. Brandenburgisches Konzert hören Sie zusammen mit Georg Philip Telemanns Konzert für zwei Violinen TWV 52:e4 auf unserer letzten Etappe von Eisenach nach Berlin.

Johann Caspar Ferdinand Fischer

Suite in d-Moll op. 1 Nr. 4 aus

Le journal du printemps

Johann Christoph Pez

Concerto Pastorale F-Dur

Johann Sigismund Kusser

Ouvertüre Nr. 3 g-Moll aus

Apollon enjoué

Johann Ludwig Bach

Ouvertüre G-Dur

Georg Philipp Telemann

Doppelkonzert e-Moll TWV 52:e4

Johann Sebastian Bach

Brandenburgisches Konzert Nr. 4

G-Dur BWV 1049

Freiburger Barockorchester

Gottfried von der Goltz, Violine und Leitung