Jauchzet, Frohlocket! Zum Jahresende präsentiert die TauberPhilharmonie das berühmte Weihnachtsoratorium von Bach in einer absoluten Edelbesetzung: zum Freiburger Barockorchester gesellen sich herausragende junge Sänger*innen (darunter der DEBUT-Preisträger Konstantin Krimmel), ein äußerst versierter Dirigent und einer der führenden Chöre der Niederlande. Insgesamt vier Kantaten aus dem Oratorium erklingen in der hervorragenden Akustik des Konzertsaals; darunter Arien mit Ohrwurmcharakter, bewegende Choräle und festlichste Musik. Ein Abend der Freude, der Gemeinschaft und ohne Zweifel ein mitreißender Saisonhöhepunkt in der Vorweihnachtszeit.