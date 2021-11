Nah Dran: June Cocó

Bezaubernde, virtuos gesampelte Klänge, eine elfengleiche Stimme und das Publikum ganz nah an der Musik: zum Auftakt unserer Nah Dran-Reihe treffen kluge Texte auf betörende Klangfarben und der Konzertflügel auf eine Loop-Station, so dass immer wieder neue Soundschichten entstehen. Als Publikum sitzen Sie zu zweit oder als Kleingruppe mit Tischen und Getränken im großen Konzertsaal und erleben ein entschleunigendes, intimes Konzert in einzigartiger Atmosphäre. Schnell müssen Sie nur bei der Buchung sein, denn die Anzahl der Sitzplätze ist limitiert …

____

