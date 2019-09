Freiburger Kammerchor: Te Deum

In seinem Herbstprogramm erkundet der Freiburger Kammerchor, eines der herausragendsten Vokalensembles Süddeutschlands, unter der Leitung von Lukas Grimm verschiedene Facetten des Gotteslobes.

Zentrales Werk ist Petr Ebens "Prager Te Deum 1989" für Chor und Orgel: Aus einem Moment freudiger Revolution entstanden, orientiert sich Eben sowohl am Gregorianischen Choral, als auch an barocken Vorbildern. Ein freudiges Werk, das jedoch auch tief blicken lässt in die Unsicherheit dieser 30 Jahre zurückliegenden Umbruchszeit.

Philosophische Kernfragen über das Menschsein behandelt Philip Glass in seinen "Three Songs a cappella" (Texte Leonard Cohen, Raymond Lévesque, Octavio Paz): 'Wo findet unser Leben statt?', 'Wie leben wir miteinander?' und 'Wie gedenken wir einander?'. Um diese letzte Frage dreht sich auch Francis Poulencs erstes geistliches Werk, die "Litanies à la vierge noire" für Frauenchor und Orgel.

Ebenso persönlich ist die Vertonung des 90. Psalms von Charles Ives. Dieser Psalm, für Orgel und Chor gesetzt, fasst das Konzert thematisch zusammen: „Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Unheil sahn.“

Begleitet und solistisch bereichert wird das Konzert von Kantor Andreas Willberg an der Orgel.