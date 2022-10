Freier Wille

Die Aalener Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier geht in Gesprächen mit Menschen, die sich im Milieu auskennen folgenden Fragen nach: Geht es in der Prostitution um den Willen der Freier oder auch um den freien Willen der Frauen?

In Deutschland ist Prostitution seit zwanzig Jahren liberalisiert. Wer profitiert davon? Gibt es Alternativen zum deutschen Modell? Wie geht es den Frauen in der Prostitution, deren Körper gleichzeitig zur Ware wird? Und hat diese Degradierung Auswirkungen auf unsere Gesellschaft? Wichtige Fragen und tiefe Erkenntnisse für Menschen, die sich im Thema auskennen und für Menschen, die sich noch nicht so intensiv beschäftigt haben gibt dieser Kurzfilm sehr gute Erklärungen zum System Prostitution in Deutschland.