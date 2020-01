Auf der gemeinsamen Suche nach Geschichten anhand einfacher biografischer Ereignisse kreieren wir große Erzählungen. Wir fabulieren im besten Sinne – mit unseren Sinnen; wir reisen an verschiedene Orte, wandeln durch die Zeiten, wir verfremden, übertreiben, entwerfen bunte Bilder. Mit Spaß an der Fantasie und Lust an der Dramatik probieren wir all unsere Ausdrucksmöglichkeiten im freien Erzählen und spannen den Bogen, der die Zuhörenden in Atem hält.

Bitte bequeme Kleidung mitbringen!