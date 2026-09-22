Freies Tanzen

Tanz der Lebensfreude auf Musik aus aller Welt

Einfach geführte Impulse laden dazu ein sich zur Musik frei zu bewegen und ins gemeinsame Tanzen zu finden. Mit Improvisationen und kleinen choreografierten Tanz-Sequenzen entstehen ruhige, kraftvolle und verspielte Bewegungsfolgen, die Orientierung geben aber auch Freiraum für eigenes Erleben lassen. Ein Gemeinschaftserlebnis mit breitgefächerter Musik aus aller Welt und vielen verschiedenen Rhythmen. Die Inspirationen schenken Freude, Kraft und Entspannung, verbessern das Körpergefühl und stärken das Selbstbewusstsein. Das Angebot ist für alle geeignet, die Freude an Musik und Bewegung in der Gruppe haben. Einfach mitmachen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!