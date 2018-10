Leibssle - Freilich! Im Gegenteil sogar!

„Freilich! Im Gegenteil sogar!“ Leibssle philosophiert. Über die Entstehung von Württemberg. Die Gefahren im Kreisverkehr. Warum Männer Fleisch essen müssen.. Oder was die erste Giraffe dieser Welt mit Politik zu tun hat. Was und vor allem wie er das alles erzählt, ist typisch schwäbisch, authentisch und saukomisch. Dabei gelingt es ihm, von den Schwaben und ihren Eigenheiten zu erzählen, ohne auf Spätzle- und Trollingerklischees herumzureiten. Leibssle weiß Bescheid und ist gleichzeitig ein wahrer Freund. Er nimmt Sie alle mit ins Boot: die Vegetarier, die die Bienen als Sexsklaven mutieren lassen, die Männer, die nichts mehr zu sagen haben und nur noch in ihrern eigenen zwei Hosentasche einen Rückzugsort finden und die Natur, die Libellen hervorzaubert und dennoch Millionen Jahre später die „Muck“ erfindet. Leibssle poltert und charmiert, gibt zu und lehnt ab, teilt aus und nimmt ein und lässt sich dabei seine Meinung auch nicht von übertriebener Kenntnis der Sache verhageln. Er weiß: „So lange ich die Wahrheit nicht kenne, kann ich nicht irren!“ Leibssle - eine Urgewalt mit großartiger Bühnenpräsenz.