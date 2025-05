Freilichtaufführung: Was ihr wollt

In Shakespeares Komödie "Was ihr wollt" ist nichts wie es scheint und niemand das, was er vorgibt zu sein: Viola strandet nach einem Schiffsunglück in Illyrien und verkleidet sich als Mann.

Sie wird Diener des Grafen Orsino und verliebt sich in ihn, während dieser Olivia liebt. Olivia verliebt sich wiederum in Viola. Als auch Sebastian, Violas Zwillingsbruder, in Illyrien strandet, ist das Chaos perfekt. Zusätzlich treiben Toby Rülps, Andrew Bleichenwang und Maria ihre Spielchen mit dem Verwalter Malvolio, der ebenfalls in Olivia verliebt ist, und lassen ihn verrückt erscheinen. Am Ende finden sich glückliche Paare, nur Malvolio bleibt verbittert.