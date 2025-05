Freilichtschauspiel “Hornegg in Flammen 2025”

Liebe Gundelsheimer Bürger, liebe Theaterfreunde und Kulturbegeisterte, vor genau 500 Jahren, im Jahr 1525, wurde unser Schloss Horneck, damals noch Burg Hornegg, im Bauernkrieg durchaufständische Truppen niedergebrannt.

Dieses historische Ereignis war vor 100 Jahren Anlass das Theaterstück “Jörg der Steinmetz”, welches das Zeitgeschehen im Jahre 1525widerspiegelt, in Gundelsheim aufzuführen. Seither wurde dieses Schauspiel alle25 Jahre wiederholt, letztmalig um die Jahrtausendwende im Burggraben vonSchloss Horneck.

In diesem Jahr soll die Geschichte in neuer Inszenierung und unterdem Titel “Hornegg in Flammen – Aufstehen für Gerechtigkeit” wiederzeitgemäß aufgeführt werden.

Das Projekt wird als Gemeinschaftsaktion von unserem Kulturverein Kulturetta und dem Gundelsheimer Carneval-Verein unter der Schirmherrschaft der Stadt Gundelsheim geplant und organisiert.

Als Spielort haben wir in diesem Jahr die Kulisse vor unserer altehrwürdigen Deutschmeisterhalle gewählt.

Spielbeginn ist voraussichtlich um 20:30 Uhr.

Vor dem eigentlichen Schauspiel findet im Außenbereich der Deutschmeisterhalle ab ca. 17:30 Uhr ein Markttreiben mit kulinarischen Köstlichkeiten zur Stärkung von Leib und Seele statt.

Um dieses Projekt auch wirtschaftlich stemmen zu können, hoffen wir auf zahlreiche Zuschauer und freuen uns zudem über jegliche materielle und finanzielle Unterstützung.

Der Onlinekartenvorverkauf startet in Kürze, hierüber werden wir separat informieren.

Wir freuen uns auf viele Theaterfreunde und Kulturbegeisterte

Das Organisationsteam von Hornegg in Flammen