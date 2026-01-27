Freilichtspiele im Film

Anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläums laden die Freilichtspiele in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Schwäbisch Hall und der Landesfilmsammlung Baden-Württemberg zu einer besonderen Rückschau ein.

Im Fokus stehen bislang noch nie gezeigte Filmaufnahmen, die überraschende Einblicke in die Probenarbeit und hinter die Kulissen bieten. Ergänzt werden die Aufnahmen durch historische Fotografien, die bis in das Gründungsjahr 1925 zurückreichen. Zudem wird es musikalische Beiträge aus dem Ensemble geben, als Vorgeschmack auf die Sommerspielzeit.