Freilichtspiele Neuenstadt: »Dracula«

London, um die Jahrhundertwende: Der junge Rechtsanwalt Jonathan Harker wird in die entlegenen Karpaten entsandt, um einem geheimnisvollen Adligen namens Graf Dracula beim Kauf einer Immobilie in England zu helfen. Was zunächst wie eine gewöhnliche Geschäftsreise erscheint, entwickelt sich bald zu einem mysteriösen Aufenthalt im düsteren Schloss des Grafen, dessen anfängliche Freundlichkeit plötzlich ins Gegenteil umschlägt: Er sperrt seinen Besucher im gräflichen Schloss ein und reist unversehens selbst nach London ab. Zuschauer erleben den literarischen Meilenstein »Dracula«, der große Schauerklassiker von Bram Stoker, im einzigartigen Ambiente im Neuenstädter Schlossgraben. Im Sommer 2025 gibt es bei den Freilichtspielen Neuenstadt ein Theaterabend unter freiem Himmel – geheimnisvoll, intensiv und voller Gänsehautmomente.