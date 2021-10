Freilichtspiele Winterprogramm: Bühnenschwestern

Kira und Luna sind Zwillingsschwestern. Aber sie könnten verschiedener nicht sein: Während Kira den Broadway und die Show liebt und das deutsche Feuilleton hochnäsig findet, arbeitet Luna als Dramaturgin am Staatstheater und hält das Abendland für gefährdet durch den seichten Quatsch, den ihre Schwester macht. Durch einen familiären Todesfall kommt ans Licht, dass es einen Großvater gab, der in den 20er Jahren Lieder geschrieben hat und dann vergessen wurde. So kann mit der eigenen Familiengeschichte auch die deutsche Kultur- und Theater-Geschichte aufgearbeitet werden. Dafür gehen Franziska Becker und Nini Stadlmann durch drei Jahrhunderte und geben ungefähr alles zum Besten, was man musikalisch auf der Bühne machen kann: Broadway, Chansons, Anti-Kommerz-Songs, Neue-Musik-Performances, Schlager und die Operette zur Rettung Opas. Kira und Luna haben ihren je eigenen Musikgeschmack und merken erst im Laufe der Suche nach den eigenen Wurzeln, dass gerade die Mischung den Reiz ausmacht.