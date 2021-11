Freilichtspiele Winterprogramm: Elsas heiligste Nacht

Ox kommt nach Hause in seinen Stall – und da liegt doch tatsächlich ein kleines Häufchen Mensch in seiner Krippe. Das ist ja wohl die Höhe. Esel muss her, aber der ist eh nie da, wenn man ihn braucht. Und als er endlich kommt, wissen beide nicht, was und wohin mit dem kleinen “Matthias”, der draußen von Soldaten und drei komischen Männern gesucht wird. Ein Soldat wird in die Flucht geschlagen, und die beiden liebenswerten Tiere übernehmen die Elternschaft, bis die wahren Eltern, Josef und Mechthild – oder so – vom Shoppen zurück sind.

Neben der Regisseurin Jennifer Sittler ist auch der Schauspieler Sebastian Strehler dem Haller Publikum bereits bekannt. Vor allem als Mitspieler der Band Tante Polly war er bereits in vielen Freilichtspielaufführungen zu sehen.

Eine Kooperation der Freilichtspiele mit dem THEATERINKEMPTEN.

ab 4 Jahren