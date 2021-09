Freilichtspiele Winterprogramm: Die Wahrheiten

Jana und Erik beenden ihre 17-jährige Freundschaft zu Sonja und Bruno per SMS und mit sofortiger Wirkung. Es möge bitte keine Nachfragen geben, man wolle die Entscheidung nicht weiter diskutieren. Bruno und Sonja sind fassungslos, suchen nach Gründen, während Jana und Erik den raschen Entschluss nachträglich zu legitimieren suchen. Der Auslöser liegt Jahre zurück und drängt jetzt ins Bewusstsein. Immer weiter entblättern sich diese Wahrheiten, die bisher aus Angst vor den Konsequenzen verschwiegen wurden, und offenbaren dabei schonungslos, wie fragil und ungleich das Gefüge zwischen den Geschlechtern in Freundschaften und in Beziehungen ist. Nie sind Hübners und Nemitz' Figuren dabei pari in ihrem Wissensstand, stets weiß der eine schon mehr als der andere.