Freilichtspiele Winterprogramm: fear.less

Nach einem Jahr Leben mit und in der Corona-Pandemie blickt der Stückentwurf fear.less! in den Brennpunkt unserer gesellschaftlichen Gegenwart und übersetzt ihn in die sinnlich erfahrbare Welt des Tanztheaters. Was sind die Formen des Miteinanders, die sich durch die Ausnahmesituation entwickelt haben? Gibt es ein Zurück – oder hat das letzte Jahr uns alle grundlegend verändert, dass wir nunmehr nach vorne blicken müssen?

Das Tanztheater greift Texte auf, die zwischen März und Juni 2020 in einem anonymen, kollektiven Tagebuch mit dem Titel „Start Remembering Now - Mosaik einer Pandemie“ an den Freilichtspielen Schwäbisch Hall entstanden sind, und zeigt im Gegensatz dazu das „Jetzt“ des gesellschaftlichen Lebens und die Möglichkeiten der Rückkehr aus der „social distance“ in die größtmögliche Freiheit von Nähe.