Freilichtspiele Winterprogramm: For you my love

„Oh love! Oh life! Not life but love in death!” (Romeo and Julia IV, 5)

Fünf Performer (drei Schauspieler und zwei Tänzer) reisen in die Welt von Shakespeares Werken. In allen Facetten des Tanztheaters bringen sie die Geschichten der klassischen Helden auf die Bühne als eine universelle körperliche Erfahrung – radikal, performativ, zeitgemäß, direkt, humorvoll und spontan. Sie stellen sich den Dramen der Menschheit, den Tragödien und Konflikten und wechseln laufend, spielerisch, von Figur zu Figur. So entspinnt sich von Stück zu Stück der immerwährende Kreislauf von Liebe und Tod und im Wirbel dieser Ausweglosigkeit wird klar: Alle tragischen Konflikte, in die Shakespeares Helden geraten und für deren Lösung sie kämpfen, beginnen im Namen der Liebe und enden tödlich im Hass.

„For you my love!” ist inspiriert von Stücken, die im Mikrokosmos der Familie beginnen (Romeo und Julia, Hamlet, König Lear, Othello, Macbeth, Richard III).