Freilichtspiele Winterprogramm: feelings & more

Unter diesem Titel fasst der Chor & more sein neues Programm zusammen. Chorsätze aus den Genres Pop, Chanson, Musical und Gospel kommen unter den Themenbereichen Hoffnung, Liebe und Solidarität zur Aufführung. Der Chor & more ist die Fusion eines ehemaligen Eltern-Lehrer-Schüler-Schulchores zusammen mit Sängerinnen und Sängern der Offenen Hilfen. Das Projekt hat sich zu einem besonders gelungenen Beispiel für Inklusion entwickelt. Das gemeinsame Einüben, Praktizieren und Aufführen

der universalen Sprache Musik war von Anfang an eine von allen Seiten mit Leidenschaft betriebene Sache und Ausdruck der Freude am kreativen Tun und an gewachsenen und neu entstandenen Beziehungen.

Neu ist die Kooperation mit dem Jugendensemble der Freilichtspiele Schwäbisch Hall unter der Regie von Jennifer Sittler. Dieses ergänzt, erweitert und vertieft das Themenspektrum der Songs durch die Präsentation bzw. Rezitation passender Texte.