Freilichtspiele Winterprogramm: Konzert: Da Yodla

Da Yodla sind die zwei Powerfrauen Ingrid Schwarz und Yael de Vries, die gewürzt mit abgefahrener bayröischer Jodelkunst ihre eigenen Kompositionen durch alle trendigen Musikstile wie Pop, Rock, Funk und Tango jagen. "Jodeln geht direkt ins Herz, macht Laune, kann aber auch unheimlich berühren", so Yael de Vries, die geradewegs aus der jodelverrückten Schweiz kommt. Aber auch ihre Partnerin Ingrid Schwarz liebt das Jodeln aus vollem Herzen. „Für mich ist das Jodeln eine uralte Form der Improvisation ähnlich dem Scat Gesang. Diese Singtradition setzt in uns eine emotionale Power frei, die wir gezielt in unseren Songs nutzen.“

Da Yodla kreieren mit ihrer mutigen anarchistischen Herangehensweise einen ureigenen Sound, der über das leidenschaftliche Jodeln zu einem ganz neuen Musik-Stil führt.

Heraus kommt geballte klingende Energie, die die Welt so noch nicht gehört hat!