Winterprogramm: Jugendensemble

Wovon träume ich? Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? In welcher Welt, in welcher Gesellschaft möchte ich leben – und was kann ich dafür tun? Wen liebe ich? Was liebe ich? Was gibt meinem Leben einen Sinn?

Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigen wir uns in den Theaterprojekten des Freilichtspiele-Jugendensembles. Theater spielen ist ein großartiger Weg, sich selbst besser oder auch andere ganz neu kennenzulernen und sich auch mal einen Schritt aus der eigenen Komfortzone heraus zu trauen. Gleichzeitig lernen wir im Spiel auch Gedanken, Sichtweisen und Gefühle von Menschen kennen, die uns vielleicht erst mal ganz fremd sind – über die Texte mit denen wir uns beschäftigen, die Figuren, die wir verkörpern oder auch ganz einfach durch das gemeinsame Spiel mit den anderen Jugendensemble-Mitgliedern.

Das Jugendensemble der Freilichtspiele Schwäbisch Hall entwickelt üblicherweise einmal pro Jahr ein neues Projekt. Seit diesem Jahr kooperiert das Jugendensemble außerdem mit KünstlerInnen verwandter Genres – das Pilot-Projekt „Schlangen im Staub“ leitet Ella Ziegler, Performance-Künstlerin aus Berlin.

Probenstart für das nächste Projekt ist Anfang Oktober 2021 und die Premiere im April nach Ostern 2022. Das Jugendensemble trifft sich dafür jeden Freitag zwei Stunden, an ausgewählten Wochenenden und in den Osterferien. Jede/r Theaterbegeisterte zwischen 14 und 19 Jahren ist herzlich eingeladen!