Freilichtspiele Winterprogramm: Mythos Marlene

Marlene Dietrich war die erste Femme fatale der Filmgeschichte – und eine der letzten großen Diven unserer Zeit. Schauspielerin und Musicalstar Kerstin Marie Mäkelburg, in Schwäbisch Hall bekannt aus "Maria, ihm schmeckt’s nicht!" und "Brenz 1548", begibt sich in ihrem Soloprogramm auf die Spur der Frau, die vom preußischen Mädel zum Hollywood-Star wurde. Ein intimer und humorvoller Einblick in das Leben der Dietrich, in ihre Geschichten und Gedanken, ihre Begegnungen und Liebschaften – und natürlich ihre Lieder mit der tiefen, rauchigen Stimme, die sie so einzigartig machten. Begleitet wird Kerstin Marie Mäkelburg vom Pianisten Markus Schell.