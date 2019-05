Freilichttheater mit dem Stück “Tschick”

Tschick von Wolfgang Herrndorf in der Bühnenfassung von Robert Koall wird die Theatersaison 2019 am Toppler Theater in Rothenburg ob der Tauber eröffnen. Das Dreipersonenstück mit gemischter Besetzung wird an insgesamt 20 Spieltagen gezeigt, vom 26. Juni bis 21. Juli. Die Regie übernimmt Thomas Helmut Heep, der in den vergangenen Jahren eng mit Katja Wolff zusammengearbeitet hat und auch an den beiden Erfolgsproduktionen des Vorjahres maßgeblich beteiligt war.

Die Sommerferien haben begonnen und Maik ist gezwungenermaßen alleine in der elterlichen Villa. Sein Vater ist auf „Geschäftsreise“ mit einer jugendlichen Geliebten, seine Mutter in der Entzugsklinik – wie jedes Jahr. Zur Geburtstagsfeier der Jahrgangsschönsten wurde er auch nicht eingeladen.

Da taucht Tschick vor Maiks Haustür auf, in einem geklauten Lada. Tschick ist der Neue in Maiks Klasse. Ein Proll, oft betrunken und wohl mit einem Zugang zur Russenmafia. Trotzdem steigt Maik ein. Zuerst wollen die beiden noch Richtung Walachei, Tschicks Familie besuchen, aber schon bald fahren sie einfach drauflos.

Tschick ist die Geschichte einer sommerlichen Deutschlandreise durch ein vertrautes, und gleichzeitig fremdes Land. Durch Orte mitten im Nirgendwo, bizarre Kraterlandschaften und fehlplatzierte Gebirgszüge, bevölkert von seltsamen, aber häufig entwaffnend freundlichen Menschen. Eine Reise, getränkt mit dem Gefühl von Freiheit und Abenteuer und gleichzeitig voller Wehmut, weil sie nicht ewig dauern kann.