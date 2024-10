freiraum noise

"noise." steht für Individualität und Gemeinschaft zugleich. Nach zahlreichen Veranstaltungen im Deutschhof, auf der Inselspitze und dem Harmonievorplatz erobert die Veranstaltung jetzt auch das Theaterschiff.

Freut euch auf die Genres Tech-House, Minimal und Melodic Techno und die Begleitung durch Live-Akustikinstrumenten wie Trompete, Perkussion und E-Gitarre. Der unverwechselbare Sound von Oyster VIP verkörpert Underground und zieht dennoch ein Publikum von Jung bis Alt auf die Tanzfläche. Mit dem Kollektiv noise.

Das Theater als ein Ort der Begegnung, als Freiraum und Plattform. Wie Theater für eine Stadt machen, ohne sich mit ihr auseinanderzusetzen, ohne mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten, ohne den Menschen eine Bühne zu geben? Dafür haben wir das Format #freiraum ins Leben gerufen, damit wir uns begegnen, damit wir miteinander ins Gespräch kommen, damit wir Platz machen für eure Ideen. Lasst uns gegenseitig inspirieren, dass die Bühne an Bord auch eure Bühne wird. Natürlich ist auch Raum für viele Initiativen aus der Stadt. Sprecht uns an, wir haben keine Berührungsängste!