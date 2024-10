freiraum Sundaze mit Sven Francisco

Sonntags ist nichts los in Heilbronn? Sonntagnachmittags tanzen oder einfach nur entspannt einen Drink an einem wunderbaren Ort in der Innenstadt genießen, das fehlt bisher.

Das ändert sich nun mit Sven Francisco und genreübergreifender Musik auf dem Theaterschiff.

Je nach Wetter und Stimmung von House über (Italo)Disco bis hin zu Ambient und Jazz. Tanzt mit uns an Bord – zum Tatort werdet ihr wieder pünktlich zuhause sein! Das Theater als ein Ort der Begegnung, als Freiraum und Plattform.

Wie Theater für eine Stadt machen, ohne sich mit ihr auseinanderzusetzen, ohne mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten, ohne den Menschen eine Bühne zu geben? Dafür haben wir das Format #freiraum ins Leben gerufen, damit wir uns begegnen, damit wir miteinander ins Gespräch kommen, damit wir Platz machen für eure Ideen. Lasst uns gegenseitig inspirieren, dass die Bühne an Bord auch eure Bühne wird. Natürlich ist auch Raum für viele Initiativen aus der Stadt. Sprecht uns an, wir haben keine Berührungsängste!