Die "Freischwimmer" spielen ein abwechslungsreiches und breitgefächertes Programm: Neben Klassikern des Pop, Rock, Country und Folk begeistern sie auch mit bekannten und beliebten deutschsprachigen Liedern.

Die vier Freischwimmer sind Janina Zipperer (Gesang), Henry Fuchs (Gesang, Percussion) sowie Matthias Kucharz und Raimund Elser (beide Gitarre).

Die Band tritt bereits seit geraumer Zeit regelmässig im süddeutschen Raum auf.