Freispiel: BRO*CALL

„Sei ein Mann!“ Diesen Satz bekommen viele junge Männer* zu hören. Dahinter stecken bestimmte Männlichkeitsbilder: Mut, Dominanz, Testosteron oder breit gebaut, braungebrannt, 100 Kilo – und ganz viele ungeweinte Tränen.

Diesen Bildern gerecht zu werden, kann ganz schön anstrengend sein. Vor allem, wenn man das vielleicht gar nicht will.

Wie entfaltet man(n) also seine Persönlichkeit unabhängig von Geschlechterbildern? Was bedeutet es „seinen Mann zu stehen“? Was würde passieren, wenn das egal wäre? Würdest Du öfter um Hilfe bitten? Offener mit Deinen Gefühlen und Deiner Sexualität umgehen? Und mit anderen Jungs* und Mädels* – und die mit Dir?

Die Schauspieler*innen Anna-Lena Hitzfeld und Milan Gather entwickeln gemeinsam mit einem Team aus Jungs* und jungen Männern* ein FreiSpiel, das Menschen jeglichen Geschlechts dazu einlädt, kritisch, positiv und neugierig über Männer*bilder nachzudenken.

FREISPIEL am 29. April 2020

Empfohlen für Zuschauer*innen ab 14 Jahren