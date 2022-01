Freispiel: die innere Stimme (AT)

Selbstgefällig und unfassbar nervig, wenn sie wieder mal genau weiß, was man hätte sagen sollen, aber in dem Moment, wo man den entsprechenden Rat gebraucht hätte, natürlich keinen Mucks von sich gegeben hat

– die innere Stimme.

Gerade am Beginn der Pubertät, wenn viele junge Menschen nicht nur die Umwelt, sondern auch sich selbst mit neuen, überaus kritischen Augen betrachten, steht sie einem ständig im Weg. Weil man sie nicht loswird, heißt es, einen Umgang mit ihr zu finden: sie mal in Urlaub zu schicken, ihr beim Joggen davonzusprinten, sich so sehr zu verausgaben, bis sie keine Luft mehr bekommt. Oder aber sie zu überlisten, damit sie Dinge sagt, die sie gar nicht sagen wollte. Zum Beispiel: bleib locker, das geht allen anderen genauso. Oder: Aufstehen, Mund abputzen, weitermachen. Bis das Selbst-Bewusstsein zu der Erkenntnis gelangt: Ich bin (Mit-)Gestalter*in meines Lebens.

Seit Jahren steht Faris Yüzbaȿıoğlu auf der Bühne, seit 2018 im JES, aber noch nie allein. In Zusammenarbeit mit dem Kölner Regisseur und Theaterleiter Manuel Moser wird er nun zum ersten Mal ein Solo entwickeln und selber spielen.

FreiSpiel ist ein besonderes Format am JES, in dem Mitarbeiter*innen des Hauses, gerne auch in anderen Funktionen als üblich, bislang noch nicht am JES erprobte Formen, Themen und Fragestellungen untersuchen. Ohne Premierendruck, aber mit vier bis fünf Präsentationen für ein neugieriges Publikum.