Kinder im Kunstmuseum

Mit den Künstlerin und Kunsterzieherin Waltraud Weilmann.

In den Pfingstferien findet für Kinder zwischen 5 und 13 Jahren, die Spaß am Malen und Basteln haben, an zwei altersabhängigen Terminen eine Kurzführung durch die Ausstellung mit anschließender Kunstaktion statt. Die jungen Museumsbesucher dürfen sich mit Malkasten und Hocker ausgestattet in die Rolle des Malers versetzen.

Durch genaues Hinschauen und mit einfachen Malmitteln nähern sie sich unter dem Motto »Bildaufbau, Form und Farbe« durch spielerische und kunstpädagogisch altersgerechte Anleitung dem Landschaftsthema an. Freier Eintritt. Keine Anmeldung erforderlich.