Freitag-Nacht mit SHDW

Zur Juli-Edition der HNX-Allstars haben wir wieder lokale Act´s geladen, die für garantierte Abfahrt stehen. In geballter Dosierung, versteht sich! Als da wären: T-WATCH, Buko-Instanz und Strippenzieher seit der ersten elektronischen Stunde, Ready for Techno Member Julian Konsent und Marco Tondera, Basstendenz-Mastermind Darius Pasqual, Nice since 95 und Buko-Newcomer Paul Glemser. Klingt viel? IST viel! Und bestimmt für jeden etwas, solange er’s nur elektronisch mag. Alle anderen sind jederzeit eingeladen, sich überzeugen zu lassen, ansonsten gilt: bitte gehen Sie weiter, hier gibt es kein Reggaeton und R’n’B zu sehen…!