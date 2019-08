Fremdenfeindliche Nachbarn

Viele Menschen eint der Wunsch, das Zusammenleben mit ihren Mitmenschen friedlich und demokratisch zu gestalten. In unseren Nachbarschaften erleben wir aber auch, dass man Menschen mit deutlichen Vorbehalten begegnet, sie gar grundsätzlich ablehnt und diskriminiert – und das nur, weil sie fremd aussehen, außergewöhnlich gekleidet sind oder eine andere Sprache sprechen.

Wie können wir im Alltag die eigene Position mutig vertreten und für ein friedliches Miteinander einstehen? Wie können wir mit anderen so sprechen, dass es auch Raum gibt für ihre Sorgen und Zweifel? Wie können wir in Konflikten anderen Meinungen respektvoll begegnen ohne sich anzupassen oder gar zu schweigen? Der Politikwissenschaftler Gerd Meyer zeigt im Blick auf aktuell weit verbreitete Einstellungen Möglichkeiten couragierten Handelns im Alltag auf.

Referent: Prof. em. Dr. Gerd Meyer, Universität Tübingen

Zielgruppe: Menschen, die sich im Alltag, in der Nachbarschaft, im Stadtteil, in der Familie, in der Pflege, im Ehrenamt für ein friedliches Zusammenleben einsetzen wollen

Rückfragen/ Stadt Reutlingen, Abteilung für Ältere, Telefon: 07121 303-2300, Anmeldung: abteilung.aeltere@reutlingen.de

Gebühr: gebührenfre