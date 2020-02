Fremder Iran - Sittenwächter wandern nicht

Iris Lemanczyk, weltoffene Journalistin und Autorin berichtet in unterhaltsam erzählten Geschichten von ihren Reisen in den Iran. Ihre Eindrücke vom iranischen Alltagsleben und ihre Reiseerlebnisse schildert sie auf sehr lebhafte und persönliche Art und Weise. Sie erzählt vom Nicht-Vorhandensein von Handtüchern für Gäste, von der fast rituellen persischen Höflichkeit und von unglaublicher Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft, von geschniegelten Vorschulkindern im Englischkurs, von Besuchen in luxuriösen Wohnungen, von der "zufälligen" Partnersuche beim Wandern oder von der allgemeinen Begeisterung für Songs von Modern Talking.

Eine Veranstaltung zum Weltfrauentag. In Kooperation mit dem Aktionsbündnis Frauentag.

