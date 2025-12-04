Freude schöner Weihnachtstrubel

Ein klavierkabarettistischer Adventskalender mit 24 Miniaturen aus Musik, Gedichten und Geschichten.

Der Klavierkabarettist Armin Fischer hat sich einen musikalischen Adventskalender ausgedacht: Von der Klassik bis zur Neuzeit, in der wir heute die Weihnachtseinkäufe online tätigen, morgen das Familientreffen unterm Plastikbaum als holografische Konferenzschaltung

begehen und die Weihnachtslieder dann von Rammstein sind.

Wenn einer mit zwei Fingern so spielen kann wie andere mit zehn und er dann noch mit nur einem einzigen Klavierstück eine Welttournee gemacht hat, zeigt sich da ein gewitzter Entertainer, der lässig seine Gags wie seine Musik spielend aus dem Frackärmel schüttelt. Manchmal allerdings kommt neben dem Schalk auch der gelernte Virtuose zum Vorschein und somit ein Überraschungsmoment reiner Musikalität.

Mit unkaputtbaren Highlights aus der Welt der Töne schenkt der mehrfach preisgekrönte Grandseigneur des heiteren Klavierspiels seinen Gästen einen unbeschwerten vorweihnachtlichen Musik-Kabarett- Abend – und das sowohl den Klassikliebhaber*innen als auch solchen, die es nie werden wollen.