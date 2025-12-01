Freude soll dir die Seele durchschauern

Ein poetisch-vorweihnachtliches Stell-dich-ein mit Bernhard Hurm.

Der Schauspieler Bernhard Hurm lädt Sie zu einem besinnlich-vergnüglichen Lyyrikabend. Seine Themen: Die Zeit der Erwartung, der Hoffnung, der Winter, die Weihnacht, die Weite.

Er rezitiert Gedichte unter anderem von Mörike und Hesse, von Schwab und Storm, von Peter Härtling, Ludwig Uhland, von Schiller und Hölderlin. Heiteres von Ringelnatz und Morgenstern und Schwäbisches von Sebastian Blau und Fritz Holder.

„D’Natur leit wieder still ond broch / ond au dr Mensch loht langsam noch…“ (Holder, Dezember)