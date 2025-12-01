Freude soll dir die Seele durchschauern

Theater Lindenhof Unter den Linden 18, 72393 Melchingen

Ein poetisch-vorweihnachtliches Stell-dich-ein mit Bernhard Hurm.

Der Schauspieler Bernhard Hurm lädt Sie zu einem besinnlich-vergnüglichen Lyyrikabend. Seine Themen: Die Zeit der Erwartung, der Hoffnung, der Winter, die Weihnacht, die Weite.

Er rezitiert Gedichte unter anderem von Mörike und Hesse, von Schwab und Storm, von Peter Härtling, Ludwig Uhland, von Schiller und Hölderlin. Heiteres von Ringelnatz und Morgenstern und Schwäbisches von Sebastian Blau und Fritz Holder.

„D’Natur leit wieder still ond broch / ond au dr Mensch loht langsam noch…“ (Holder, Dezember)

Info

Theater Lindenhof Unter den Linden 18, 72393 Melchingen
Theater & Bühne
Google Kalender - Freude soll dir die Seele durchschauern - 2025-12-13 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Freude soll dir die Seele durchschauern - 2025-12-13 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Freude soll dir die Seele durchschauern - 2025-12-13 19:30:00 Outlook iCalendar - Freude soll dir die Seele durchschauern - 2025-12-13 19:30:00 ical

Tags