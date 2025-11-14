Zwischen Welten Tour 2025

FREUDE verkörpert seit 2020 Wien-Pop. Morbide Endzeitgedanken gepaart mit tagesaktueller Politik-Poesie und ihrem Wiener Charme bringt das Trio in die Köpfe und Herzen ihrer Fans. Bis 2023 entstanden aus der Zusammenarbeit mit Sony Music Austria diverse Veröffentlichungen, u.a. ihr Debut-Album „Salz“. Seit 2023 arbeitet die Band unabhängig an ihrem Stil und ihrer Identität, was zu zahlreichen Single-Veröffentlichungen führte. 2024 fasste die Band diese Singles zur „Mosaik EP“ zusammen. Im November 2024 brachten Nina, Joschi und Clemens die EP im Rahmen ihrer ersten eigenen Tour in Frankfurt, Köln, Hamburg, Leipzig, Berlin und München auf die Bühne, welche in ihrer bisher größten eigenen Show am 06.03.25 im WUK Wien gipfelt.

Ihre Single "Knutschen" erreichte ohne jegliche Playlist-Platzierungen 300.000 Streams (+) innerhalb von 5 Monaten. Genau so konnten die Singles "Bis es endlich wieder Frühling ist", "Trümmer" und "Liebesbriefe wie Kafka" ohne Playlist oder Signing über 100.000 Streams pro Song bzw. 50.000 Streams (Kafka) knacken.

"Kleopatra" wird 2025 voraussichtlich die 1.000.000 Marke erreichen - auch hier wieder rein organisch und ohne Platzierung.