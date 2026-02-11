Freunde des Himmels

Mach-mit !-Konzert : Eine zauberhafte Entdeckungsreise mit Musik für Violine, Flöte und Klavier.

In diesem Mach-Mit !-Konzert werden die Kinder eingeladen, musikalisch nach Skandinavien zu reisen. Dort hat der Bauernjunge Nils nichts als Flausen im Kopf. Ein Wichtelmännchen verwandelt ihn deshalb eines Tages aus Ärger in einen Zwerg. Doch als sich Nils in seiner zwergenhaften Gestalt zusammen mit einer Schar Wildgänse auf eine abenteuerliche Reise nach Lappland begibt, verändert er sich nach und nach zu einem hilfsbereiten Freund für Mensch und Tier und wird schließlich von seinem Bann erlöst.

Eine fabelhafte Geschichte über Mut, Magie und Freundschaft nach Selma Lagerlöfs Klassiker Nils Holgersson.