Freunde des Urwalds

In diesem FlauschOhren-Konzert wird mit Stimme, Violine, Flöte und Gitarre die Geschichte eines Mädchens erzählt, das aufregende Abenteuer im Urwald bestehen muss, um seine Zwillingsschwester wiederzufinden, die eines Tages plötzlich verschwunden ist.

Die Fähigkeit des Mädchens, mit den Tieren zu sprechen, hilft ihm dabei auf seiner Reise.

Am Ende staunt der ganze Dschungel, als ein Wunder geschieht : die beiden Stämme des Urwalds schließen Frieden und die Zwillinge sind wieder beieinander. Getragen wird dieses musikalische Abenteuer von rhythmischer Musik aus Südamerika, bei der die Kinder im Zuschauerraum lebhaft mitwirken