Freunde fürs Leben - Ein Kinderstück für die ganze Familie - mit Angela Neis und Hannah Jasna Hess

Renitenztheater Büchsenstraße 26, 70174 Stuttgart

Der kleine Tyrannosaurus wünscht sich sehnlichst Freund*innen. Doch immer, wenn es fast klappt, knurrt ihm der Magen und – schnapp – hat er sie aufgefressen. Das macht ihn sehr traurig, denn so wird er wohl niemals Freundschaften schließen können. Bis Mollo die Maus auftaucht, die aus einem anderen Wald kommt, und so manche List mitbringt.

Ein Stück über Freundschaft und darüber, wie wichtig das Vertrauen für gute Freundschaften ist.

Empfohlen ab 4 Jahre

Mit Hannah Jasna Hess & Angela Neis

Nach dem Bilderbuch von Florence Seyvos und Anaïs Vaugelade, aus dem Französischen übersetzt von Tobias Scheffel.

Bühnenfassung & Musik: Roland Mahr

Regie: Roland Mahr

Ausstattung: Catrin Brendel

Musikproduktion: Andrew Zbik

Info

Kinder & Familie
