Freunde fürs Leben - Ein Kinderstück für die ganze Familie - mit Angela Neis und Hannah Jasna Hess

Der kleine Tyrannosaurus wünscht sich sehnlichst Freund*innen. Doch immer, wenn es fast klappt, knurrt ihm der Magen und – schnapp – hat er sie aufgefressen. Das macht ihn sehr traurig, denn so wird er wohl niemals Freundschaften schließen können. Bis Mollo die Maus auftaucht, die aus einem anderen Wald kommt, und so manche List mitbringt.

Ein Stück über Freundschaft und darüber, wie wichtig das Vertrauen für gute Freundschaften ist.

Empfohlen ab 4 Jahre