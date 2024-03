Bastelwerkstatt für Kinder von 5 bis 7 Jahren

Beim Bastelnachmittag wird die Geschichte "Der Sumpfkönig" von Catherine Emmett und Ben Mantle vorgelesen. Die Geschichte erzählt von Van Duster, der in seine Freizeit am liebsten seinen Sumpf pflegt und hegt. Eines Tages schaut der König vorbei und möchte den Sumpf in einen Rollschuhpark verwandeln. Wird Van Duster das verhindern können? Anschließend wird zur spannenden und amüsanten Geschichte etwas Passendes gebastelt.

Eine Anmeldung ist telefonisch unter der Telefonnummer 07181 602-6006 erforderlich.