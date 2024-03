Session im Session

iGrooved eröffnet als Session-Band den Abend. Bei den fünf Herren sorgt Christian Bolz am Saxofon für feinste Melodien. Marius Feilhauer steht an den Keyboards und zaubert am Moog fette Synthie-Sounds auf die Bühne. Justinus Feilhauer stimuliert an vornehmsten, selbstgebauten E-Bässen die Bauchregionen. Gleich zwei Herren füllen den Saal mit groovigen Beats: Max Gerwien an den Percussions und Thomas Göhringer an den Drums. Zu hören gibt es Latin- und Funkjazz, selbst komponiert oder aus den Federn von Musizierenden wie Chick Corea, Wayne Shorter oder Roy Hargrove.