Timber Timbre (CAN)

Seit der Veröffentlichung und ausgiebigen Tournee von “Sincerely, Future Pollution” (2017) hat Taylor Kirk als Produzent an mehreren Langspielplatten gearbeitet, darunter Joseph Martones “Honeybirds” und das zweite Album “Nightshades” von This Lonesome Paradise. Timber Timbre haben im Stillen zwei EPs auf Kassette veröffentlicht, “I Am Coming To Paris” und “The Dissociation Tapes Volume 1″.

Mit „Lovage” kehrt Timber Timbre nun endlich mit einem neuen Album zurück – dem bisher vollendetsten und fesselndsten Timber Timbre-Album – was nicht heißen soll, dass Taylor Kirk lediglich seine Arbeitsmethoden verfeinert hat. „Lovage” ist vielmehr ein wahres Meisterwerk, denn Kirk gelingt es, unterschiedliche Einflüsse zu kombinieren, die sonst unvereinbar scheinen. Zusammen mit Produzent und Tontechniker Michael Dubue bringt er die reiche Klangpalette von Brian Wilson mit der amüsierten Melancholie von Leonard Cohen in Einklang. Auf die Frage nach diesen Einflüssen gibt Taylor zu, dass es sich dabei durchaus um Prüfsteine handelt. “Brian Wilson und Leonard Cohen sind nur einige von vielen Einflüssen, die für mich Musik verkörpern.” Kirk gibt zu, dass er Sun Ra, Dorothy Ashby und Alice Coltrane sowie italienische Sänger wie Pino Daniele und Paolo Conte wiederentdeckt hat, was die cineastische Leichtigkeit des neuen Albums erklären könnte. “Lovage” wurde am 6. Oktober veröffentlicht.

Zur Unterstützung von “Lovage” werden Timber Timbre mit dem neuen Timber Timbre Trio, Mike Dubue (Piano, Synthesizer, Gesang), Adam Bradley Schreiber (Schlagzeug, Perkussion) und Taylor Kirk (Gitarre, Gesang) in der Manufaktur auftreten.