Am Morgen weckt Franz von Hahn den Bauernhof. Johnny Mauser und der dicke Waldemar helfen ihm dabei.

Denn richtige Freunde helfen einander. Dann geht‘s los auf Spritztour. Auf ihrem Fahrrad radeln sie durch Mullewapp und jeder Tag bringt neue Abenteuer. Am Müllplatz geht‘s auf Schatzsuche und am Dorfteich beschliessen sie Seeräuber zu werden. Denn richtige Freunde beschliessen immer alles zusammen!

Inszenierung nach Helme Heines gleichnamigen Bilderbuch