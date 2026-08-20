Yes, ihr lest richtig – es ist soweit: Wir, Paula & Jan (aka Paulbert & Wüdel), bringen Freundschaft Minus auf Tour!

Can this be true?

Wir dachten uns: Warum nicht mal raus aus euren Kopfhörern und rein in viele üppig schöne Live-Shows – mit all dem, was Freundschaft Minus ausmacht: Ehrlichstes Chaos, wilde Confessions, ein Hauch Kerzenlicht und sehr viel zu wenig Schamgefühl.

LIVE & UNFILTERED wird wie ein Abend mit guten Freundinnen, der ein bisschen eskaliert – laut, lustig, nah und definitiv ein bisschen drüber.

Wir freuen uns üppig doll auf euch – kommt rum, bringt gute Vibes und vielleicht euren Crush mit. Oder den Ex. Oder einfach nur euch.