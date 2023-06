Der Schillerverein Marbach lädt an diesem Montag um zum Vortrag "Freundschaft und Geselligkeit in literarischen Kreisen um 1750" mit Frau Dr. Ute Pott, Direktorin des Gleimhauses Halberstadt, ein.

Nicht erst die Generation von Goethe und Schiller veränderte die Gesellschaftskultur und die Literatur, sondern bereits die Generation der um 1720 Geborenen setzte maßstabgebend neue Impulse. Freundschaft und Geselligkeit spielten hier eine besondere Rolle. Der Dichter und Sammler Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) war eine der zentralen Figuren des veränderten literarischen Lebens im nord- und mitteldeutschen Raum. Die Direktorin des Gleimhauses in Halberstadt (Sachsen-Anhalt), Dr. Ute Pott, wird in einem bilderreichen Vortrag die kulturellen Veränderungen in der Zeit um 1750 vorstellen.

Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt 5,00 Euro. Mitglieder des Schillervereins sowie Schüler/innen und Student/inn/en bezahlen 3,00 Euro. Karten sind an der Abendkasse ab 19.00 Uhr erhältlich. Reservierungen sind vorab auch möglich unter Telefon 07144/102-297.